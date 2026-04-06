Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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06.04.2026 13:06:00
Prediction: Palantir Will Do the Unthinkable and Fall Below $100 Before 2026 Comes to a Close
Although several prominent trends have come and gone since the advent of the internet in the mid-1990s, nothing has excited Wall Street and investors quite like the evolution of artificial intelligence (AI). PwC analysts foresee this technology creating more than $15 trillion in global economic value by 2030.While much of the attention has been placed on data center infrastructure, an argument can be made that AI applications titan Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has stolen the show. Since the start of 2023, shares of Palantir have skyrocketed by more than 2,200%!Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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