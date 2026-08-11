Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.08.2026 22:24:00
Prediction: Palantir Will Hit $220 This Year. There's 1 Clear Reason Why.
After underperforming the market for much of the year, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock is back with a vengeance. Shares in the data analytics company jumped more than 35% last week after it delivered a sterling second-quarter earnings report that reset the bar for AI software performance.Palantir shares recovered nearly all of their year-to-date losses as momentum from the company's Aug. 3 report carried into the week. The stock jumped 29.4% the day after the earnings report. Then, after two days of treading water, it climbed by another 10.3% on Aug. 8, closing the week 36.9% higher. Palantir stock is now 15% below the all-time high of $207.52 it set in November. I think that number is well within reach -- in fact, I see it topping $220 before the end of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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