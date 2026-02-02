Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 17:15:00

Prediction: Robinhood Markets (HOOD) Stock Is Going to Plunge in 2026

Here I am, presenting you with a bold prediction: shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) will fall sharply in 2026. It might make you stop and think, but don't let it lead you to take any action -- because I could be wrong.Every investor will make bad calls on occasion, after all. Even Warren Buffett has blundered, sometimes buying something he maybe shouldn't have bought, or selling when maybe he shouldn't have.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robinhood

mehr Nachrichten