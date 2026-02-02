Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
02.02.2026 17:15:00
Prediction: Robinhood Markets (HOOD) Stock Is Going to Plunge in 2026
Here I am, presenting you with a bold prediction: shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) will fall sharply in 2026. It might make you stop and think, but don't let it lead you to take any action -- because I could be wrong.Every investor will make bad calls on occasion, after all. Even Warren Buffett has blundered, sometimes buying something he maybe shouldn't have bought, or selling when maybe he shouldn't have.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
