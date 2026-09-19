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19.09.2026 09:41:01

Prediction: Robinhood Will Pass $500 Billion in Customer Assets in 2027

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) ended August with $384 billion in Total Platform Assets, its term for everything customers hold on the platform -- up 8% from July and 26% from a year earlier, according to operating data published Sept. 10.

The next big round number, $500 billion, sits about 30% away. I think Robinhood gets there at some point during 2027.

The reason isn't a bold assumption about markets or a bet on a new product taking off. Customers' own deposits carry the platform most of the way, and the market only has to cover a modest gap.

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