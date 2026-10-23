Prediction: Robotics Will Be the Biggest Industrials Story of 2027. Here Are 2 Stocks to Buy Before Then.

The robotics revolution is still in its very early stages, and investors who back top players in the space will likely wind up scoring massive long-term returns. The rise of robots has the potential to open up a wide range of efficiency improvements, turbocharge fledgling industries, and pave the way for entirely new business opportunities.

Robotics adoption and innovation are ramping up -- and I expect this dynamic to be the most powerful driver of bullish momentum for the industrials sector in 2027. With that in mind, read on for a look at two robotics stocks that I think are worth building positions in before next year arrives.

Continue reading