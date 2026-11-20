Plenty of companies are growing incredibly well right now, including several from the artificial intelligence business. A company that's set to triple its top line over the course of the next couple of years, though? That seems outrageous.

Except for orbital launch and satellite tech specialist Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), it isn't. This future business is already lined up. These paying customers are just waiting for one pivotal milestone that's likely to materialize sometime next year. Then the floodgates open.

Rocket Lab offers satellite launch solutions. Its relatively small Electron rocket design has now been launched 100 times, putting 273 satellites into low earth orbit.

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