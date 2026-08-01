Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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01.08.2026 12:06:00

Prediction: Rocket Lab Will Turn Profitable and Free-Cash-Flow-Positive in 2027 -- Thanks to Iridium

For years, Wall Street analysts have predicted that profits were just around the corner for Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Ramping Electron launches and the potential for a newer, larger Neutron rocket have been repeatedly cited as reasons to expect Rocket Lab to turn that corner and begin reporting generally accepted accounting principles (GAAP) net earnings -- and free cash flow, too.It hasn't happened yet, but now that Rocket Lab has announced a big acquisition of satellite company Iridium (NASDAQ: IRDM), I'm prepared to climb out on a limb myself and make the following prediction: Rocket Lab will turn profitable and free-cash-flow-positive in 2027.Image source: Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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