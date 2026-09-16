Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
16.09.2026 09:38:01
Prediction: Rocket Lab's Revenue Tops $1.5 Billion in 2027 Without Counting Iridium
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) keeps breaking its own records. The space company's revenue rose 62% year over year to a record $234 million in the second quarter of 2026. Its backlog grew to a record $2.36 billion, up 137%.
And management's guidance for third-quarter revenue of $250 million to $265 million calls for yet another record.
There's a complication ahead, though. In June, Rocket Lab agreed to buy satellite operator Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) in an $8 billion deal expected to close in mid-2027.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shs
Analysen zu Top's Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%