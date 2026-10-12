Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.10.2026 19:30:00
Prediction: Sandisk Stock Will Be Worth This Much at the End of 2026
Since spinning off from Western Digital in February 2025, Sandisk (NASDAQ: SNDK) has become one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom. Over the past year, Sandisk stock has soared 1,100%. In 2026 alone, its gain of 570% makes it the second best performer in the Nasdaq-100.
Yet despite its extraordinary price appreciation, Sandisk trades at a modest valuation. With memory shortages potentially extending through 2028, could Sandisk's valuation actually be too conservative?
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