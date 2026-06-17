Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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17.06.2026 16:49:00
Prediction: Sandisk Stock Will Soar to $5,000 in 2 Years
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has been on fire in 2026. An investment of $1,000 in the shares of this memory specialist at the beginning of the year is now worth more than $7,200.You may be wondering if Sandisk remains worth buying after the phenomenal multibagger returns it has already delivered so far this year. Wall Street analysts definitely think so, as they have been raising their price targets on this semiconductor stock amid favorable conditions in the memory market.The artificial intelligence (AI)-fueled demand for flash storage in data centers has supercharged Sandisk's growth, and the good news is that the primary catalyst behind the company's growth is sustainable. In fact, I won't be surprised to see Sandisk crushing analysts' expectations and delivering sizzling gains over the next couple of years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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