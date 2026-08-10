Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.08.2026 08:00:00
Prediction: Sandisk Will Reclaim Its All-Time High by the End of the Year
Sandisk (NASDAQ: SNDK) is one of the only growth stocks that can more than quadruple and still be undervalued. Superb fiscal 2026 fourth-quarter results and broader memory chip trends suggest that Sandisk can reclaim its all-time high of just above $2,350 per share.The stock would almost have to double from its current price to reach that level. Although it may sound difficult to imagine that type of growth, given Sandisk's recent returns, it's entirely feasible.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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