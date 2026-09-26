Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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26.09.2026 15:09:01
Prediction: Sept. 30 Will Be a Big Day for the Stock Market. Here Are 2 Stocks to Buy Hand Over Fist Before That
Micron Technology (NASDAQ:MU) is poised to release its fiscal 2026 fourth-quarter results on Sept. 30, and Wall Street will look to the company's numbers and guidance to gauge whether the memory market's red-hot growth is sustainable.
The good news for Micron stock investors is that there is enough evidence suggesting that the memory market's impressive growth isn't going anywhere. Let's see why the company could crush expectations once again.
Image source: Getty Images.
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