Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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27.07.2026 18:23:00
Prediction: SK Hynix Stock Will Hit $1,000 by the End of 2027. Here's How.
SK Hynix (NASDAQ: SKHY) recently made its stock market debut in the U.S., and its shares have been volatile during the short time they have traded on the Nasdaq. The wild swings in SK Hynix's share price can be attributed to the recent rotation out of memory stocks.However, savvy investors looking to buy a top semiconductor stock that could jump significantly over the next year and a half should consider looking past the recent volatility in SK Hynix. That's because shares of this South Korean memory giant are poised to jump significantly by the end of next year, potentially reaching $1,000.Let's see why that may be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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|SK hynix Inc (spons. GDRs)
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