RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.08.2026 09:45:01
Prediction: Social Security 2027 COLA Estimates Are About to Rise Again for 1 Clear Reason
Independent analyst Mary Johnson projected in June that Social Security benefits would increase by 4.7% in 2027. The Senior Citizens Group (TSCL), a nonprofit organization that advocates for seniors, forecast a 3.8% cost-of-living adjustment (COLA).Both Johnson and TSCL now have lower projections of 3.7% and 3.6%, respectively. However, I predict that their 2027 COLA estimates are about to rise again. And there's one clear reason why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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