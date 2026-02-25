SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
Prediction: SoundHound AI Stock Will Soar in 2026
At times this year, artificial intelligence (AI) stocks led the market sharply higher. And at other times, these stocks were a major drag on market indexes.SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has been no exception. While there have been ups and downs in 2026, shares are now 26% lower year to date.If you've been looking for high-potential stocks trading at a discount, this could be your chance. With that said, there are two reasons in particular to believe SoundHound stock could soar in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
