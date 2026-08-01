Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
01.08.2026 10:44:00
Prediction: SpaceX Stock Is About to Sink Even More After Plunging Over 40%
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), more commonly known as SpaceX, burst onto the investing scene earlier this year in spectacular fashion. The space technology company founded by the world's richest person, Elon Musk, set the record for the largest IPO in history. SpaceX became the most talked-about stock on the planet.However, the sizzle quickly fizzled. Over the last seven weeks, SpaceX's share price has plunged more than 40% from its peak in the immediate aftermath of its IPO. Is the worst over? I don't think so. Instead, I predict SpaceX stock is about to sink further. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
31.07.26
|Experte: Warum Anleger Tesla und SpaceX als Value-Investment sehen sollten (finanzen.at)
|
31.07.26
|Tesla-Aktie im Minus: Elon Musk plant keine Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Sechs Verlusttage bei Tesla: Kommt jetzt die Wende - dank dieser Aktie? (finanzen.at)
|
29.07.26
|Cathie Wood greift wieder zu - Millionen fließen in SpaceX, Tesla und NVIDIA (finanzen.at)
|
29.07.26
|Elon Musk settles long-running legal battle with X advertising group (Financial Times)
|
28.07.26