Anthropic has dethroned Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) as the largest initial public offering (IPO) ever, but SpaceX is off to a great start as a public company. Revenue is growing fast, and the company's first quarter as a public company was also its first quarter with a net profit.

SpaceX has three segments, all in rapidly changing, revolutionary industries, so the company could look very different in three years. Here's what could happen.

SpaceX gets its name from its space business, which is the world's largest rocket-launching company. It works with private companies, as well as government agencies like NASA, and it brings satellites into space for its Starlink broadband business.

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