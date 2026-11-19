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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.11.2026 17:38:02
Prediction: SpaceX Will Be the Largest Company in the World by 2040
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) is already the sixth-most valuable company in the world, with a market capitalization approaching $2 trillion. Not too shabby, considering the company just went public in June at a valuation of about $1.8 trillion.
But I think we're only seeing the beginning of what this company could become.
Here's my prediction: By 2040, SpaceX will be the largest company in the world, surpassing Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), and Amazon (NASDAQ:AMZN). And my prediction hinges on three things.
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