Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) is already the sixth-most valuable company in the world, with a market capitalization approaching $2 trillion. Not too shabby, considering the company just went public in June at a valuation of about $1.8 trillion.

But I think we're only seeing the beginning of what this company could become.

Here's my prediction: By 2040, SpaceX will be the largest company in the world, surpassing Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), and Amazon (NASDAQ:AMZN). And my prediction hinges on three things.

Continue reading