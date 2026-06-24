Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.06.2026 21:14:00
Prediction: SpaceX Will Reach This Price in July (Hint: It's Going to Plummet)
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12. In the days since, SpaceX stock has given investors a textbook example of what happens when a widely anticipated initial public offering collides with the laws of supply and demand.SpaceX priced its shares at $135 and had a goal of raising $75 billion from the offering. The stock opened its first session on the Nasdaq at $150 and closed that day around $161. By June 16, it had surged to an intraday peak of $225.64.Eventually, though, that early excitement cooled, and SpaceX stock started to give back its gains. By Tuesday morning, it had even moved briefly below that initial $150 price, but by mid-afternoon, shares were hovering around $161 again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
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