Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.06.2026 21:14:00

Prediction: SpaceX Will Reach This Price in July (Hint: It's Going to Plummet)

Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12. In the days since, SpaceX stock has given investors a textbook example of what happens when a widely anticipated initial public offering collides with the laws of supply and demand.SpaceX priced its shares at $135 and had a goal of raising $75 billion from the offering. The stock opened its first session on the Nasdaq at $150 and closed that day around $161. By June 16, it had surged to an intraday peak of $225.64.Eventually, though, that early excitement cooled, and SpaceX stock started to give back its gains. By Tuesday morning, it had even moved briefly below that initial $150 price, but by mid-afternoon, shares were hovering around $161 again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Tesla Neutral UBS AG
22.06.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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