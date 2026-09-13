Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
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13.09.2026 12:45:00
Prediction: Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Will Hit $600 by the End of 2027
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has been one of the top artificial intelligence (AI) stocks to own. TSMC holds a unique position in the chipmaking world, and that dominance has allowed the company to reach new heights.
However, I think it's far from done setting all-time highs, and it could reach levels never before seen by the time 2027 rolls around. I think it could get all the way up to $600 per share fairly easily by the end of next year, making it a no-brainer stock to buy right now.
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