Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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04.09.2026 21:30:00
Prediction: Taiwan Semiconductor Stock Will Surge by 22% Before 2026 Ends
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) stock has been a strong performer so far in 2026, rising by around 35% year to date compared to a 14% gain for the Nasdaq Composite. However, I think there's plenty more upside in store: In my view, before 2026 is over, Taiwan Semiconductor's stock could surge by 22% from here.That would be a big rise in a short time, but I think once investors digest what's expected to happen in 2027, the stock will start its upward trajectory. That makes now an excellent time to buy, as the stock is also down by more than 10% from its all-time high. Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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