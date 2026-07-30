Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.07.2026 23:14:00
Prediction: Tesla Will Lose Its Trillion-Dollar Market Cap Before 2027.
Tesla (NASDAQ: TSLA) closed Wednesday at $298.32, down about 3%, after setting a fresh 52-week low during the session. The electric car maker is now worth about $1.18 trillion. The stock has fallen about 30% in 2026, including an 18% drop last week alone, its worst week since 2022.That puts the $1 trillion line about 16% below Wednesday's close.I don't think it stays above that line through year-end. My prediction is that Tesla trades below $1 trillion before 2027 begins, and the company's own numbers and guidance are the reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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