Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 23:14:00

Prediction: Tesla Will Lose Its Trillion-Dollar Market Cap Before 2027.

Tesla (NASDAQ: TSLA) closed Wednesday at $298.32, down about 3%, after setting a fresh 52-week low during the session. The electric car maker is now worth about $1.18 trillion. The stock has fallen about 30% in 2026, including an 18% drop last week alone, its worst week since 2022.That puts the $1 trillion line about 16% below Wednesday's close.I don't think it stays above that line through year-end. My prediction is that Tesla trades below $1 trillion before 2027 begins, and the company's own numbers and guidance are the reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten