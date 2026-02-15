|
15.02.2026 01:05:00
Prediction: Tesla's Optimus Robot Will Transform the Stock by the End of 2026
This could be a big year for Tesla (NASDAQ: TSLA). The electric vehicle maker and member of the "Magnificent Seven" grouping of stocks is seeing EV deliveries fall and margins tighten, but the stock is still up 20% in the last year because CEO Elon Musk has something new up his sleeve.If Musk has his way -- and I think it's very possible -- Tesla will make a massive transition this year from being an EV company to something entirely different. Its Optimus robots appear to be just around the corner, and I predict they will completely transform Tesla's identity by the end of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
