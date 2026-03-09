Here Aktie
Prediction: The Artificial Intelligence (AI) Pick-and-Shovel Trade Isn't Over. Here Are 2 Stocks to Buy for 2026
A few months ago, fears of an artificial intelligence (AI) bubble abounded in the financial media. And while those fears aren't gone, they seem to have quieted down for the time being.That's likely due to the sheer amount of money the biggest companies in the tech industry plan to throw at their AI programs this year.Hundreds of billions of dollars have already been funneled into AI hardware buildout because data centers aren't cheap. They can cost anywhere from $7 million to $12 million per megawatt just to build. Add in the power bill and maintenance costs and it only gets pricier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
