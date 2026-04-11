NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.04.2026 22:15:00

Prediction: The Best-Performing Artificial Intelligence (AI) Stock of Q2 2026 Isn't Nvidia. It's This One.

Artificial intelligence (AI) pioneer Nvidia (NASDAQ: NVDA) had a poor start to 2026, with shares of the chip giant dropping 6.5% in the first quarter despite the healthy growth the company has been clocking.The drop in Nvidia stock seems unjustified, as it expects growth to accelerate this year due to robust demand for its latest AI processors. The good news for investors is that Nvidia trades at an attractive valuation, just 21.5 times forward earnings, despite analysts forecasting an impressive 74% spike in earnings this year.So, Nvidia looks like an attractive buy right now. However, there's another AI stock that's cheaper than Nvidia and has been clocking bigger earnings growth: Sandisk (NASDAQ: SNDK). The memory specialist's stock jumped a whopping 167% in Q1, significantly outpacing Nvidia's returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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