JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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20.09.2026 17:30:00

Prediction: The Best-Performing Big Bank Stock of the Next 2 Years Is Not JPMorgan Chase

JPMorgan Chase (NYSE: JPM) is the largest bank in the U.S., by far. It's a financial giant with robust consumer and commercial segments, and it's reliable in driving growth under pressure. It also pays a growing dividend that yields 1.7% at the current price, and it's a fantastic value addition to any investor's diversified portfolio.

While it's likely to become the first bank stock with a $1 trillion valuation in the near future (it currently sports a $927.5 billion market capitalization), there are smaller digital banks that are likely to grow much faster in the next two years, and probably a lot longer. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Nu Holdings (NYSE: NU) are two of them.

Image source: Nu.

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