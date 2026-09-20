JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
20.09.2026 17:30:00
Prediction: The Best-Performing Big Bank Stock of the Next 2 Years Is Not JPMorgan Chase
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) is the largest bank in the U.S., by far. It's a financial giant with robust consumer and commercial segments, and it's reliable in driving growth under pressure. It also pays a growing dividend that yields 1.7% at the current price, and it's a fantastic value addition to any investor's diversified portfolio.
While it's likely to become the first bank stock with a $1 trillion valuation in the near future (it currently sports a $927.5 billion market capitalization), there are smaller digital banks that are likely to grow much faster in the next two years, and probably a lot longer. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Nu Holdings (NYSE: NU) are two of them.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|302,15
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.