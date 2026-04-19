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19.04.2026 19:01:00

Prediction: The Biggest Winners of 2026 Are These 5 AI Stocks Nobody's Paying Attention to Right Now

The artificial intelligence (AI) boom isn't just about chips and chatbots. The boom should share some love with the hidden machinery making it all possible. Beneath the marquee AI stock names, a group of under-the-radar companies is quietly building the backbone of tomorrow's digital economy.From circuit boards to fiber networks, these are the pick-and-shovel players powering AI's expansion, and they are where the real opportunity lies for your portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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