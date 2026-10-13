Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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13.10.2026 12:15:00
Prediction: The Global Bond Market Sell-Off Could Spell Trouble for Wall Street. Here's What History Says Comes Next.
The global bond market is going through a sell-off. This can be seen in rising yields on U.S. Treasury bonds, with the 10-year Treasury yield up about 1.2% over the past year.
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