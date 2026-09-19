Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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19.09.2026 10:54:00
Prediction: The Hard Times Are Ending for These 3 Leading Cryptocurrencies
I predict that the worst is over for Ethereum (CRYPTO: ETH), Solana (CRYPTO: SOL), and Arbitrum (CRYPTO: ARB), and that better times are quickly on the way for all three. As of Sept. 13, Ethereum is still 49% below its peak, Solana is 66% below its own all-time high, and Arbitrum is 94% below its all-time high.
If you held these coins through the (very) long slide downward, selling them now is going to be tempting. But don't do it. These assets have catalysts and growth drivers unlike ever before in their history, and they're going to start kicking in soon, so let's take a look at each.
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