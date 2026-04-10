Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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10.04.2026 15:15:00
Prediction: The Nasdaq Will Recover From This Correction Before the End of 2026. History Says Buy These AI Stocks Now.
When corrections hit the stock market, crowds tend to form around the obvious: megacap blue chips, diversified business models, and brand moats. This playbook works, but I think it may already be priced into technology stocks.The most lucrative opportunities in the Nasdaq Composite's (NASDAQINDEX: ^IXIC) recovery don't necessarily require identifying the safe stocks. It's finding which stocks are being punished for the wrong reasons but still stand to benefit from multi-year secular artificial intelligence (AI) tailwinds at a discount.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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