Prediction: The Number That Will Move Intel Stock in October Isn't Revenue

Intel (NASDAQ:INTC) will post its third-quarter results after the bell on Thursday, Oct. 29. If the past year is any guide, revenue could be the least surprising number in the release.

Intel's revenue has topped its own forecast in seven straight quarters. And the latest one wasn't close: Second-quarter revenue of $16.1 billion was $1.8 billion over the midpoint of management's guidance. Investors have noticed. Shares trade near $114 as of this writing, about triple where they began 2026.

But a business can sell more chips than it planned and still struggle to profit from them. I think the number that matters most this month is Intel's gross margin (the percentage of sales Intel keeps after paying to build its products). And its climb has slowed sharply.

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