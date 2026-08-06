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06.08.2026 13:28:00
Prediction: The S&P 500 Will Pull Back This August. Here's What History Says About the Damage.
I think the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) will pull back a bit this August. However, history suggests the damage is usually uncomfortable but not catastrophic. More often, it's a normal pause in a longer‑term uptrend, rather than the start of a lasting bear market.For long‑term investors, that argues for preparing mentally and tactically for volatility, rather than trying to sidestep it entirely.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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