Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.10.2026 13:30:00
Prediction: The Stock Market Could Crash in 2027, and Elon Musk Just Explained Why
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has delivered unusually high returns over the last few years, largely thanks to the artificial intelligence (AI) revolution. Companies such as Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Meta Platforms (NASDAQ: META) have collectively invested hundreds of billions of dollars in AI infrastructure, fueling a historical supercycle in semiconductor demand, data center construction, and cloud computing.
Unfortunately, there is a potential problem hiding in plain sight. The stock market has become increasingly dependent on a relatively small cohort of technology companies to generate outsize growth. If those businesses stumble, the consequences could ripple beyond the technology sector.
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Nachrichten zu Tesla
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|Kampf gegen die Schuldenkrise: Musks KI-Wette und die Chance für Tesla-Aktien (finanzen.at)
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26.10.26
|Aktie im Plus: Barclays sieht bei Tesla jetzt Kaufchancen und setzt neues Kursziel (dpa-AFX)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|365,60
|4,32%
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