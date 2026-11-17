NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2026 10:48:02
Prediction: The Stock Market Will Make a Big Move on Nov. 18 (Hint: Nvidia Will Be the Catalyst)
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been one of the market's most influential companies during the artificial intelligence boom, but the stock has struggled in 2026. Shares have declined 16% year to date, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has added 8% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has added 5%.
Investor uncertainty intensified last week when Nvidia announced the sudden resignation of CEO Jensen Huang. The company will announce its third-quarter fiscal 2027 financial results after the market closes on Tuesday, Nov. 17. Those results could trigger substantial volatility across the stock market the next day.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,40
|-0,37%