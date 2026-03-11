Real Estate Aktie
11.03.2026 09:12:00
Prediction: The Stock Market's Bull Run Will End Under President Trump in 2026
Since 1957, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has returned an average of 184% during bull markets. But the index has only returned 54% since the current bull market began on Oct. 12, 2022, and I doubt it will come anywhere close to the average.In fact, I think the bull market will end in 2026 due to a combination of policy uncertainty surrounding midterm elections, tariffs imposed by President Trump, and high valuations. Here are the important details.Image source: Official White House Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
