:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
06.03.2026 13:15:00
Prediction: The Trade Desk Will Be One of the Best-Performing Stocks of 2026
Few stocks have had as rough a go over the past year as The Trade Desk (NASDAQ: TTD). Revenue growth has been slowing, which has caused investors to panic. It also can't seem to keep a person employed at the CFO position, which is another red flag. All this has added up to a stock that is down over 80% from its all-time high. However, I think this sell-off is overdone. While I agree that The Trade Desk shouldn't be trading at the same premium that it was before the sell-off, today's price is just way too cheap for the business that The Trade Desk is. I think the market may realize that and cause a market rally.This could propel The Trade Desk to be one of the best-performing stocks in 2026, making it a great buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
