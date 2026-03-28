RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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28.03.2026 08:45:00
Prediction: The Trump Bull Market Is About to End -- but These Stocks Will Rise Anyway
I predict that the Trump bull market will soon end. But there are two somewhat troubling issues with this prediction that need to be addressed right off the bat.First, less than three months ago, I predicted that the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) would deliver a single-digit gain in 2026. However, an important part of Bayesian statistics is that you should "update your priors." In other words, you should change your initial assumptions in light of new data or evidence. My new prediction reflects an update to my prior assumptions.Second, the bull market really isn't the "Trump bull market." After all, the stock market run began in late 2022, when Joe Biden was president. Since President Trump has often taken credit for the stock market's performance, though, I'll be generous by attaching his name to the current bull market (and the bear market that's potentially on the way, too). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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