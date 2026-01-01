The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
01.01.2026 02:15:00
Prediction: These 2 Growth Stocks Will Beat the Market Through 2031
Whatever their investing style -- growth, value, income, or other -- everyone loves beating the market. However, doing so over a relatively long period is no easy feat. That's why hedge fund managers who consistently pull it off become big names on Wall Street.The good news is that even average investors who aren't paid to pick stocks can still beat the market. To help you achieve that, let's discuss two corporations that might deliver above-average returns through 2031: Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) and Meta Platforms (NASDAQ: META).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
