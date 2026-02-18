Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.02.2026 19:21:00
Prediction: These 3 AI Stocks Will Have Tremendous Momentum in 2026
Global artificial intelligence (AI) spending is estimated to grow to around $2.5 trillion in 2026, according to consulting firm Gartner. At the same time, hyperscalers such as Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, and Oracle have said they collectively plan to invest over $600 billion in capital expenditures (capex) in 2026. Of that total, over 75% is expected to be directed toward AI infrastructure projects.Even as Wall Street debates whether AI growth is sustainable or just a bubble, the capital plans of multiple companies suggest the momentum continues.Against this backdrop, here are three stocks expected to benefit from the ongoing AI wave in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 850,00
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.