The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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14.10.2026 08:30:00
Prediction: These 3 Dividend Stocks Will Raise Their Payouts No Matter What the Market Does
A durable dividend streak needs two things working together: demand that doesn't evaporate when the economy wobbles, and a payout backed by real free cash flow rather than borrowed time. The three companies below have track records of raising their dividends already in place, and the fundamentals to keep doing it through a genuinely rough stretch.
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