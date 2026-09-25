Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
25.09.2026 17:30:00
Prediction: These 4 Stocks Could Double From Here
In this video, I will cover four overlooked stocks that I believe have the potential to double in value, including Broadcom (NASDAQ: AVGO), Nu, Oscar Health, and Voyager Technologies. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
*Stock prices used were from the trading day of Sep. 17, 2026. The video was published on Sep. 18, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.