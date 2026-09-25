Prediction: These 4 Stocks Could Double From Here

In this video, I will cover four overlooked stocks that I believe have the potential to double in value, including Broadcom (NASDAQ: AVGO), Nu, Oscar Health, and Voyager Technologies. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Sep. 17, 2026. The video was published on Sep. 18, 2026.

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