Prediction: These Artificial Intelligence (AI) Stocks Will Be the Surprise Winners of the Software Sell-Off in 2026
While the market hovers near all-time highs, not every group of stocks has been a winner. In fact, there has been a brutal sell-off in the software-as-a-service (SaaS) space.Right now, the growing sentiment is that organizations are just going to build their own custom software solutions through vibe coding, or that artificial intelligence (AI) is going to just going to help bypass the software layer. Every time a company like Anthropic makes an announcement about its Claude model, which is particularly strong with coding, SaaS stocks take a hit.However, let's look at two SaaS stocks looking poised for an AI age that could become surprise winners later this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
