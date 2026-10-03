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03.10.2026 11:20:01

Prediction: This AI Chip Stock Will Be the Biggest Winner of 2027 (Hint: It’s Not Nvidia, AMD, or Broadcom)

Semiconductor demand isn't slowing down, driven by a persistent increment in artificial intelligence (AI) data center capacity. Market research firm Gartner expects the semiconductor industry to generate $1.6 trillion in revenue this year, up 92% from last year.

The firm expects another impressive double-digit jump in 2027 to $1.9 trillion. It is worth noting that AI data centers will account for 53% of the global semiconductor industry revenue in 2030, up from 36.5% in 2026. This is great news for Nvidia, Advanced Micro Devices, and Broadcom, which have benefited immensely from the secular growth of the semiconductor market.

However, I won't be surprised to see Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) outperforming these semiconductor stocks next year. Let's look at the reasons why.

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