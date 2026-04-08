Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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08.04.2026 08:15:00
Prediction: This AI Stock Will Be Worth More Than Microsoft, Alphabet, and Palantir Combined by 2030
Finding a stock that will be worth more than Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), and Palantir (NASDAQ: PLTR) combined seems like a far-fetched notion. Right now, these three stocks are worth $6.65 trillion combined. By 2030, this trio could be worth as much as $10 trillion after growing to expand into the new realm of artificial intelligence (AI).However, I think there's one company that could achieve that goal, and it's the one making all of this AI technology possible: Nvidia (NASDAQ: NVDA). Nvidia is already a $4.2 trillion company, but I think it could be far larger by the end of 2030.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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