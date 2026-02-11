:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
11.02.2026 20:00:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be the Biggest Winner of 2026
There was a lot of talk in 2025 that artificial intelligence (AI) was headed to a bubble. After all, the bears reasoned, there's no way that companies will continue to accelerate their spending on AI technology. Right?But now we have the answer, definitively. The AI run-up is just getting started. Amazon announced it would spend $200 billion on AI this year, Meta Platforms plans to spend up to $135 billion, Alphabet is on board to spend $185 billion, and Microsoft plans to spend $105 billion in its fiscal year that ends in June. With those four companies alone, we're looking at about $625 billion this year on AI data centers, chips, and necessary hardware.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.