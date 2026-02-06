:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
06.02.2026 22:00:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be Worth $5 Trillion by End of 2026
On Oct. 29, 2025, Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stock closed at an all-time high of $207.03 per share, boosting its market capitalization to $5.03 trillion. That made it the first company in the world to ever cross the $5 trillion mark.Since then, Nvidia's stock has declined 11%, reducing its market cap to about $4.5 trillion. The bears claim it will head even lower as the "AI bubble" bursts, but I believe it will return to $5 trillion -- and beyond -- by the end of the year as it overcomes its near-term challenges.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
