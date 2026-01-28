The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
28.01.2026 08:19:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Crush the Market in 2026
Here's an AI stock that'll crush the market in 2026, and no, it's not Nvidia (NASDAQ: NVDA). Microsoft (NASDAQ: MSFT) is going to have the best year among the AI leaders. Why is that? Because on Jan. 26, the software company revealed its long-awaited Maia 200 chip.This is Microsoft's second-generation in-house chip that's used for artificial intelligence (AI) inference. Inference is the "doing" stage of AI, where trained AI models move into solving real problems.Microsoft lagged behind its competitors in designing its own AI chips. This release marks an important milestone in the AI race between the tech industry's giants. The Maia 200 chip is built on Taiwan Semiconductor's 3-nanometer process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.