NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.12.2025 21:35:00
Prediction: This Company Could Overtake Nvidia as the Largest in the World in 2026
Nvidia is the world's largest company at about a $4.6 trillion market cap. It has risen to these lofty heights thanks to huge data centers focused on artificial intelligence (AI). Nvidia is projected to have another incredible year in 2026, so knocking it off its perch on top of the world will be no small task.There are only a few stocks that have a realistic chance to surpass Nvidia, namely Apple, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), and Microsoft, which are valued at $4.1 trillion, $3.8 trillion, and $3.6 trillion, respectively. Outside of these, there's a significant drop in companies' valuations that would make the gap too big to close in 2026.So, will any of these three topple the leader?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
