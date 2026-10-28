Prediction: This Dividend Growth ETF Will Outperform the Vanguard S&P 500 ETF Over the Next 20 Years. Here's Why.

The S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 10 largest holdings currently comprise 40% of its value. This broad market index hasn't been this concentrated since the 1960s. The next 20 years were a weak period for the S&P 500. That doesn't bode well for the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), which tracks the S&P 500.

That's one factor driving my view that the iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEMKT: DGRO) will outperform the Vanguard S&P 500 ETF over the next 20 years.

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