Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
23.09.2026 13:35:00
Prediction: This ETF Could Make You a Millionaire With Just $750 per Month
Hitting the million-dollar mark has long been a sign of financial achievement, even though today's $1 million doesn't stretch as far as it did in the past.
Reaching the mark only by saving is a tough ask; it would take 25 years if you save $40,000 annually and 40 years if you save $25,000 annually. However, if you invest your money, you can reach the seven-figure mark with much less personal contribution.
Based on its historical performance, the Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT: VUG) could get you there with as little as $750 invested monthly. Let's take a look at how.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.